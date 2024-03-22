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Очевидцы: стрельбу в «Крокусе» открыли мужчины с чёрными бородами и автоматами

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Очевидцы рассказали, что стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Московской области открыли мужчины с чёрными бородами, в бронежилетах и с автоматами.
Очевидцы: стрельбу в «Крокусе» открыли мужчины с чёрными бородами и автоматами
  • Gettyimages.ru

По словам собеседницы RT, одна из женщин, которая сидела на верхних рядах, видела нападавших и слышала, как падают на пол гильзы.

Находившиеся наверху люди первыми стали покидать здание.

Те зрители, которые находились на нижнем этаже, не сразу поняли, что началась стрельба.

«Издалека было похоже на звуки от хлопушек», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что к «Крокус Сити Холлу» направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой.

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