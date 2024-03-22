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В Башкирии завели дело по факту пожара с тремя погибшими

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В Бижбулякском районе Башкирии завели уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли три человека.
В Башкирии завели дело по факту пожара с тремя погибшими
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По предварительной информации, пожар произошёл вечером 22 марта в двухэтажном доме. В ходе тушения обнаружены тела двух малолетних детей и пожилой женщины.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства и причина возгорания», — рассказали следователи.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области местный житель спас троих детей во время пожара.

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