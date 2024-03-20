Житель Челябинской области спас детей при пожаре

В Челябинской области местный житель спас троих детей во время пожара.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на 56-ю пожарно-спасательную часть (ПСЧ).

Инцидент произошёл 16 марта на улице Матвеева.

Мужчина, заметив дым на одной из крыш, вызвал пожарных и побежал во двор дома.

«Смелые и решительные действия жителя деревни Камышевка Сергея Дерябина позволили спасти из горящего дома троих несовершеннолетних детей, своевременно вызвать спасателей и не допустить распространения огня на соседний дом», — рассказали в части.

По имеющейся информации, родители детей были на работе.

Ранее сообщалось, что в Воронеже при пожаре в многоэтажном доме эвакуировали восемь детей.