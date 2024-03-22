Стрельба произошла в «Крокус Сити Холле», людей эвакуируют

Стрельба произошла в «Крокус Сити Холле», сейчас оттуда эвакуируют людей, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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«В «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли стрельбу. В настоящее время идёт эвакуация людей», — сказали агентству. В сети появились кадры с эвакуацией людей из здания. Официальных данных не приводится. RT ведёт онлайн-трансляцию.