На станции «Университет Дружбы Народов» начали оформлять потолок платформы

На станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии Московского метрополитена начали оформлять потолок платформы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН.

«Строители приступили к монтажу потолочных панелей и решёток вентиляции на предварительно установленные подсистемы», — сказал Бочкарёв.

Проект предусматривает отделку потолка крупноформатными алюминиевыми панелями со светло-синими и светло-зелёными кессонами, в которых установят светильники.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что общая готовность архитектурно-отделочных работ оценивается более чем на две трети.

«Инженерная начинка станции также выполнена в значительной мере — смонтированы эскалаторы, проложено порядка 600 км электрокабеля, свыше 15 км трубопровода и более четырёх километров систем вентиляции», — сказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что в Москве изменения по ряду автобусных маршрутов вступят в силу 23 марта.