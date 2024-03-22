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На станции «Университет Дружбы Народов» начали оформлять потолок платформы

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На станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии Московского метрополитена начали оформлять потолок платформы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
На станции «Университет Дружбы Народов» начали оформлять потолок платформы
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Строители приступили к монтажу потолочных панелей и решёток вентиляции на предварительно установленные подсистемы», — сказал Бочкарёв.

Проект предусматривает отделку потолка крупноформатными алюминиевыми панелями со светло-синими и светло-зелёными кессонами, в которых установят светильники.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что общая готовность архитектурно-отделочных работ оценивается более чем на две трети.

«Инженерная начинка станции также выполнена в значительной мере — смонтированы эскалаторы, проложено порядка 600 км электрокабеля, свыше 15 км трубопровода и более четырёх километров систем вентиляции», — сказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что в Москве изменения по ряду автобусных маршрутов вступят в силу 23 марта.

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