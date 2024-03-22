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В Москве изменения по ряду автобусных маршрутов вступят в силу 23 марта

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В Москве работа наземного транспорта в 14 районах изменится с 23 марта: три новых маршрута добавят, а ещё пять — улучшат.
В Москве изменения по ряду автобусных маршрутов вступят в силу 23 марта
  • РИА Новости

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что власти города продолжают развивать сеть наземного городского транспорта, чтобы горожанам было удобнее добираться до станций метро и МЦД, передаёт НТВ.

По его словам, благодаря внесённым коррективам 20 станций станут доступнее для пассажиров.

Так, маршруты №41 и №315 объединят в один — №915, который пройдёт мимо пяти станций метро и Московского центрального кольца в ЮЗАО и ЮАО.

А в Митине и Северном Тушине маршрут №368 свяжет Волоколамскую МЦД-2 и метро, Трикотажную МЦД-2 и станции метро «Сходненская» и «Планерная».

Ранее НСН сообщала, что в Москве продолжаются работы по возведению станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты смонтировали первые шесть постоянных колец эскалаторного тоннеля второго вестибюля станции.

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