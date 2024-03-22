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В Керчи передали останки бойца Великой Отечественной войны близким из Смоленска

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В Керчи прошла церемония передачи останков бойца Великой Отечественной войны родственникам из Смоленска.
В Керчи передали останки бойца Великой Отечественной войны близким из Смоленска
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

В начале декабря 2023 года в районе села Героевского нашли останки 11 бойцов. В нагрудном кармане одного из них была обнаружена медаль «За боевые заслуги». Она принадлежала младшему сержанту Михаилу Ордову, уроженцу Починковского района Смоленской области.

В районную администрацию направили письмо с целью установить возможных родственников Ордова.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном утвердили границу территории братской могилы советских воинов.

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