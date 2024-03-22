В Керчи передали останки бойца Великой Отечественной войны близким из Смоленска
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
В начале декабря 2023 года в районе села Героевского нашли останки 11 бойцов. В нагрудном кармане одного из них была обнаружена медаль «За боевые заслуги». Она принадлежала младшему сержанту Михаилу Ордову, уроженцу Починковского района Смоленской области.
В районную администрацию направили письмо с целью установить возможных родственников Ордова.
Ранее сообщалось, что в Долгопрудном утвердили границу территории братской могилы советских воинов.