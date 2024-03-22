В Москве проходит масштабный молдавский фестиваль «Мэрцишор-2024»

В Москве проходит фестиваль молдавской культуры «Мэрцишор-2024», посвящённый приходу весны. Он организован при поддержке оппозиционного политика Молдавии Илана Шора.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что на мероприятии проходит выставка национальных костюмов и другой атрибутики Молдавии.

Гости дегустируют традиционные молдавские угощения и принимают участие в мастер-классах по изготовлению мэрцишоров.

«Мы и без помощи президента республики Майи Санду проводим праздник в России, чтобы порадовать наших земляков, потому что всегда поддерживаем и будем поддерживать граждан Молдовы», — цитирует Шора его пресс-служба.

По его словам, все попытки настроить российский и молдавский народы друг против друга обернутся крахом.

Ранее молдавский депутат потребовала от главы МИД республики Михая Попшоя объяснить, почему Кишинёв отказался принять делегацию России на конференции международной организации по вопросам продовольствия ООН (ФАО).