В Крыму обсудили сотрудничество с Республикой Саха

Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл встречу с делегацией Госсобрания Республики Саха (Якутия) во главе с председателем Алексеем Еремеевым.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Наши братские регионы связывает многолетняя дружба, у нас большой потенциал для сотрудничества, мы успешно работаем вместе по ряду направлений. Прежде всего, это санаторно-курортная сфера, сельское хозяйство, гуманитарные проекты», — заявил Аксёнов.

Он выразил надежду, что пребывание делегации в Крыму оставит не только яркие впечатления, но и станет полезным для выстраивания дальнейшей совместной работы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане обсудили создание технопарков в Узбекистане.