В Крыму обсудили сотрудничество с Республикой Саха
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
«Наши братские регионы связывает многолетняя дружба, у нас большой потенциал для сотрудничества, мы успешно работаем вместе по ряду направлений. Прежде всего, это санаторно-курортная сфера, сельское хозяйство, гуманитарные проекты», — заявил Аксёнов.
Он выразил надежду, что пребывание делегации в Крыму оставит не только яркие впечатления, но и станет полезным для выстраивания дальнейшей совместной работы.
Ранее сообщалось, что в Татарстане обсудили создание технопарков в Узбекистане.