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В Татарстане обсудили создание технопарков в Узбекистане

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Власти Татарстана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества по разным направлениям. В том числе создание и развитие технопарков на территории Узбекистана.
В Татарстане обсудили создание технопарков в Узбекистане
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу раиса республики.

Отмечается, что ранее в Узбекистане были открыты технопарки «Чирчик» и «Джизак».

В настоящее время разрабатывается проект промышленного парка в Бухарской области с участием особой экономической зоны «Алабуга».

Ранее сообщалось, что делегация из Тюменской области в ходе визита в Белоруссию договорилась о поставке в регион партии из 120 новых тракторов белорусского производства.

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