В Татарстане обсудили создание технопарков в Узбекистане
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу раиса республики.
Отмечается, что ранее в Узбекистане были открыты технопарки «Чирчик» и «Джизак».
В настоящее время разрабатывается проект промышленного парка в Бухарской области с участием особой экономической зоны «Алабуга».
Ранее сообщалось, что делегация из Тюменской области в ходе визита в Белоруссию договорилась о поставке в регион партии из 120 новых тракторов белорусского производства.