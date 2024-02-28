В Татарстане обсудили создание технопарков в Узбекистане

Власти Татарстана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества по разным направлениям. В том числе создание и развитие технопарков на территории Узбекистана.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу раиса республики.

Отмечается, что ранее в Узбекистане были открыты технопарки «Чирчик» и «Джизак».

В настоящее время разрабатывается проект промышленного парка в Бухарской области с участием особой экономической зоны «Алабуга».

Ранее сообщалось, что делегация из Тюменской области в ходе визита в Белоруссию договорилась о поставке в регион партии из 120 новых тракторов белорусского производства.