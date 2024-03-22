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В Удмуртии выпускники смогут досрочно сдать ЕГЭ с 22 марта по 22 апреля

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Досрочный период сдачи ЕГЭ пройдёт в Удмуртии с 22 марта по 22 апреля 2024 года.
В Удмуртии выпускники смогут досрочно сдать ЕГЭ с 22 марта по 22 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки республики.

Кроме того, с 15 по 22 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

Самыми популярными предметами у тех, кто досрочно сдаёт экзамен, стали русский язык, базовая и профильная математика, обществознание, биология и английский язык.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.

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