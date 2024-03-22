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Звания «Почётный гражданин Ижевска» удостоены ещё три человека

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В мэрии Ижевска рассказали о награждении троих жителей города званием «Почётный гражданин Ижевска».
Звания «Почётный гражданин Ижевска» удостоены ещё три человека
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izh.kp.ru.

«Новыми почётными гражданами станут трёхкратный чемпион мира по биатлону и двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Иван Черезов, главный режиссёр театра «Молодой человек» Столов Евгений и главный конструктор ижевского производителя БПЛА «Аэроскан» Александр Захаров», — заявили в городской администрации.

Награждение почётными званиями состоится в День города.

Ранее сообщалось, что четырёх подростков из Свердловской области наградят знаком «Горячее сердце».

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