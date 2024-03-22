Звания «Почётный гражданин Ижевска» удостоены ещё три человека
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Об этом сообщает izh.kp.ru.
«Новыми почётными гражданами станут трёхкратный чемпион мира по биатлону и двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Иван Черезов, главный режиссёр театра «Молодой человек» Столов Евгений и главный конструктор ижевского производителя БПЛА «Аэроскан» Александр Захаров», — заявили в городской администрации.
Награждение почётными званиями состоится в День города.
Ранее сообщалось, что четырёх подростков из Свердловской области наградят знаком «Горячее сердце».