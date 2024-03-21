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Четырёх подростков из Свердловской области наградят знаком «Горячее сердце»

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Имена четырёх подростков из Свердловской области внесут в 11-й выпуск почётной книги «Горячее сердце».
Четырёх подростков из Свердловской области наградят знаком «Горячее сердце»
  • РИА Новости

Всего в 2024 году в книгу войдут 19 историй о героических поступках. В мае участники этих событий получат почётные знаки. В Свердловской области лауреатами признаны четверо подростков, информирует tagilcity.ru.

Это 10-летний Тимофей Оськин из Берёзовского ГО, он спас девочку, которая чуть не утонула в пруду.

Сергей Тетеревков 16 лет из Красноуфимского района в 2021 году помог выбраться шестерым детям и женщине из горящего дома в селе Чатлык.

В августе 2023 года 16-летний Виталий Кочнев и его друг Артём Христачев спасли из пожара троих пожилых людей в посёлке Третий Северный Североуральского ГО.

Амир Хазимуллин 12 лет из Екатеринбурга в августе 2023-го спас пожилую женщину в селе Аскино в Башкортостане. Она провалилась в яму у скважины и потеряла сознание.

Ранее девочке из села Байдары Варваре Аракчеевой вручили благодарность от СК России за своевременное предотвращение пожара. В 2022 году она заметила пожар у соседей и рассказала об этом родителям.

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