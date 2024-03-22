Гепатит А выявили у двух учащихся лицея в Казани

Гепатит А выявлен в казанском многопрофильном лицее имени Героя Советского Союза Г.К. Камалеева, находящемся в жилом комплексе «Царёво Village».

Об этом пишет «Реальное время».

В Минздраве Татарстана эту информацию подтвердили. Там уточнили, что на текущий момент зарегистрировано два случая заболевания. В настоящее время в учебном учреждении проводятся вакцинация и противоэпидемические мероприятия.

Известно, что заболевание выявлено у школьников разных классов.

По информации на портале электронного образования Татарстана, всего в лицее числится 1713 учащихся.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске десять учеников гимназии обратились к врачам из-за подозрения в заражении кишечной инфекцией.