Гепатит А выявили у двух учащихся лицея в Казани
- РИА Новости
Об этом пишет «Реальное время».
В Минздраве Татарстана эту информацию подтвердили. Там уточнили, что на текущий момент зарегистрировано два случая заболевания. В настоящее время в учебном учреждении проводятся вакцинация и противоэпидемические мероприятия.
Известно, что заболевание выявлено у школьников разных классов.
По информации на портале электронного образования Татарстана, всего в лицее числится 1713 учащихся.
Ранее сообщалось, что в Благовещенске десять учеников гимназии обратились к врачам из-за подозрения в заражении кишечной инфекцией.