На Ямале рассказали о работе по сохранению водных ресурсов

В Департаменте природных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о мерах по сохранению водных ресурсов в регионе.

Об этом сообщает «Ямал 1».

«Для решения этого вопроса подключают компании ТЭК, научные сообщества, экоактивистов и жителей автономного округа. Основное негативное влияние на водные объекты приходится на долю предприятий ЖКХ», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что в течение последних пяти лет экологические показатели согласуются с нормативными значениями.

В 2024—2030 годах в регионе запланированы мероприятия в рамках всероссийской акции «Вода России» и федерального проекта «Оздоровление водных объектов».

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке на реализацию федерального проекта «Чистый воздух» направят 10 млрд рублей.