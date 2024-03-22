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На Ямале рассказали о работе по сохранению водных ресурсов

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В Департаменте природных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о мерах по сохранению водных ресурсов в регионе.
На Ямале рассказали о работе по сохранению водных ресурсов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1».

«Для решения этого вопроса подключают компании ТЭК, научные сообщества, экоактивистов и жителей автономного округа. Основное негативное влияние на водные объекты приходится на долю предприятий ЖКХ», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что в течение последних пяти лет экологические показатели согласуются с нормативными значениями.

В 2024—2030 годах в регионе запланированы мероприятия в рамках всероссийской акции «Вода России» и федерального проекта «Оздоровление водных объектов».

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке на реализацию федерального проекта «Чистый воздух» направят 10 млрд рублей.

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