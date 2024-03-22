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Специалист Кожевникова рассказала, какие кроссовки нужны для бега

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Специалист по здоровому образу жизни Дарья Кожевникова посоветовала выбирать кроссовки для бега с амортизацией, чтобы снизить нагрузку на суставы.
Специалист Кожевникова рассказала, какие кроссовки нужны для бега
  • РИА Новости

«Если человек занимается в тренажёрном зале, то нужны кроссовки для тренажёрного зала. Если человек бегает — то беговые», — объяснила Кожевникова в беседе с телеканалом «Звезда».

Тем, кто хотел бы заняться бегом, эксперт посоветовала начинать с активных динамических прогулок.

Также, по её словам, желательно прежде обратиться к тренеру, который обучит правильной технике бега.

Ранее руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda Антон Горбашов посоветовал во время зимней пробежки выбирать одежду по принципу многослойности и ориентироваться на погодные условия.

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