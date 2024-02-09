RT в Telegram
Подпишись

Специалист Горбашов посоветовал выбирать специальную одежду для зимней пробежки

Короткая ссылка
Руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda Антон Горбашов посоветовал во время зимней пробежки выбирать одежду по принципу многослойности и ориентироваться на погодные условия.
Специалист Горбашов посоветовал выбирать специальную одежду для зимней пробежки
  • Gettyimages.ru
  • © Markus Bernhard

Основа верха для зимней тренировки — футболка или лонгслив и беговая кофта из флиса, отметил Горбашов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если на улице от +10 °C и выше, следует надевать беговые брюки или тайтсы (облегающие спортивные штаны) и лёгкую ветровку.

В температурном диапазоне -10…+10 °C понадобятся утеплённые легинсы или брюки, куртка с воздухопроницаемой подкладкой или мембраной.

При температуре ниже -10 °C рекомендуется надевать утеплённые тайтсы, беговые брюки и беговую куртку с утеплителем.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить