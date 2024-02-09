Специалист Горбашов посоветовал выбирать специальную одежду для зимней пробежки
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Основа верха для зимней тренировки — футболка или лонгслив и беговая кофта из флиса, отметил Горбашов в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, если на улице от +10 °C и выше, следует надевать беговые брюки или тайтсы (облегающие спортивные штаны) и лёгкую ветровку.
В температурном диапазоне -10…+10 °C понадобятся утеплённые легинсы или брюки, куртка с воздухопроницаемой подкладкой или мембраной.
При температуре ниже -10 °C рекомендуется надевать утеплённые тайтсы, беговые брюки и беговую куртку с утеплителем.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.