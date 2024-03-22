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Автоэксперт Артюхин посоветовал менять шины при температуре воздуха выше +5 °С

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Руководитель автосервиса Fit Service Дмитрий Артюхин дал рекомендации по смене зимней резины.
Автоэксперт Артюхин посоветовал менять шины при температуре воздуха выше +5 °С
  • Gettyimages.ru

«Весенний сезон традиционно более долгий, можно «переобуться» спокойно, с удобством и без спешки. Дождитесь устойчивых среднесуточных +5...+7 °С», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.

Как отметил специалист, если на автомобиле установлена фракционная резина, менять её стоит ещё позже — при стабильных +8...+9 °С.

«Обратите внимание на долгосрочный прогноз погоды, не должно быть ночных заморозков. Только в таких погодных условиях стоит сменить шипы на летнюю резину», — заключил Артюхин.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как подготовить машину к весеннему сезону.

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