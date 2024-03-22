В МЧС заявили о готовности Свердловской области к паводкам

Свердловская область готова к противопаводкому сезону, заявил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Сергей Воронцов на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики региона.

В ходе встречи также был поднят вопрос подготовки региона к пожароопасному сезону.

«Конечно, вопросы, связанные с пожароопасной обстановкой, у вас взяты на особый контроль. Вы сделали очень многое в прошлый сезон, и работу нужно не останавливать», — сказал Воронцов.

Куйвашев в свою очередь отметил, что в 2024 году увеличено финансирование мероприятий по борьбе с пожарами.

«Мы рассчитываем, безусловно, на свои силы, на силы МЧС России по Свердловской области. Наши добровольцы, которые будут принимать участие в патрулировании, обучены», — отметил Куйвашев.

Ранее в Оренбургской области рассказали о мерах по предотвращению паводков.