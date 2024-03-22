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На Озёрной улице в Москве построят ТЦ с гастропространством и офисами

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На Озёрной улице в районе Очаково-Матвеевское построят многофункциональное здание площадью 55 тыс. кв. м, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
На Озёрной улице в Москве построят ТЦ с гастропространством и офисами
  • РИА Новости

«Многофункциональный объект соединит в себе торговый центр, гастрономическое и офисное пространства. Достроить здание планируется в 2025 году. На первых четырёх этажах расположится торговый центр площадью 24 тыс. кв. м, над ним расположится 19 тыс. кв. м офисов», — сказал Бочкарёв.

В комплексе также предусмотрен подземный паркинг на 238 мест.

В здании откроют супермаркет, магазины, детский развлекательный центр и двухэтажный фитнес-клуб с открытой летней террасой.

Со своей стороны, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что строительство общественно-деловых комплексов необходимо для развития районов города.

«Мэр Москвы Сергей Собянин ставит в приоритет создание сбалансированной застройки, когда в районах создаётся обширная деловая инфраструктура», — отметила она.

По её словам, такие объекты предоставляют рабочие места и различные варианты досуга.

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