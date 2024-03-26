В Госдуме предложили создать Евразийскую электронную школу

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать единую образовательную платформу для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Копия письма на имя зампреда правительства Дмитрия Чернышенко есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметила, что в России существуют уникальные наработки в сфере цифровых образовательных платформ для среднего общего образования. Подобные отечественные ресурсы пользуются популярностью за рубежом. Так, в 2020 году на портале «Российской электронной школы» за год было зафиксировано около 50 млн посещений со стороны пользователей из других стран, в первую очередь из стран ближнего зарубежья.

В этой связи представляется возможным создать «Евразийскую электронную школу» — единую цифровую образовательную платформу в сфере среднего образования для всех стран-участниц ЕАЭС. Такая платформа позволит создать площадку для свободного обмена лучшими педагогическими практиками и образовательными материалами для педагогов. В результате предложенная платформа станет основой для создания единого образовательного пространства в рамках ЕАЭС, заметила Лантратова.

«На основании вышеизложенного, прошу Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть инициативу о создании «Евразийской электронной школы» и представить позицию Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

Законодатель также добавила, что создание платформы позволит повысить эффективность распространения знаний о русском языке, культуре, обычаях и традициях среди граждан стран ЕАЭС, намеревающихся в дальнейшем осуществлять трудовую деятельность в России.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий отмену обязательной сдачи ЕГЭ.