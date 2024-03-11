В Думу внесут отменяющий обязательную сдачу ЕГЭ законопроект

Группа депутатов от ЛДПР 11 марта внесёт в Государственную думу законопроект, которым предлагается отменить обязательную сдачу ЕГЭ при выпуске из школы.

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается в документе, этим проектом федерального закона предлагается предоставить альтернативу сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), или государственные экзамены, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.