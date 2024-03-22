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ФСБ показала видео боя с украинским агентом, готовившим теракт в Бердянске

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Федеральная служба безопасности России распространила кадры стрелкового боя с агентом Украины, готовившим теракт в Бердянске. Агент в ходе боя был ликвидирован.

На видео показан ночной стрелковый бой с агентом, вооружённым пистолетом.

Российские силовики потребовали от него бросить оружие, после раздались многочисленные выстрелы.

Также показан ликвидированный агент, рядом с которым лежат пистолет и самодельная взрывчатка, которую он достал из тайника при подготовке теракта.

Кроме того, показан обыск в доме агента, где было найдено ещё одно самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых ведомств России ликвидировали агента украинской разведки, который причастен к убийству российского офицера и подготовке теракта в Бердянске (Запорожская область).

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