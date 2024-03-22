ФСБ показала видео боя с украинским агентом, готовившим теракт в Бердянске
На видео показан ночной стрелковый бой с агентом, вооружённым пистолетом.
Российские силовики потребовали от него бросить оружие, после раздались многочисленные выстрелы.
Также показан ликвидированный агент, рядом с которым лежат пистолет и самодельная взрывчатка, которую он достал из тайника при подготовке теракта.
Кроме того, показан обыск в доме агента, где было найдено ещё одно самодельное взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что сотрудники силовых ведомств России ликвидировали агента украинской разведки, который причастен к убийству российского офицера и подготовке теракта в Бердянске (Запорожская область).