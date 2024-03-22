Российский бюджет пополнился на 470 млрд рублей за счёт маркировки товаров

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) заявили, что введение государственной системы маркировки «Честный знак» в России способствовало пополнению бюджета сраны на 470,8 млрд рублей.

Об этом пишет «Российская газета».

В 2024 году обязательная маркировка распространяется на 17 групп товаров, что составляет 15% несырьевого ВВП страны.

В ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») уточнили, что ключевой фискальный эффект был получен благодаря маркировке табачной продукции — он оценивается в 245,9 млрд рублей.

Кроме того, фискальный эффект от маркировки парфюмерной продукции оценили в 5,5 млрд рублей, товаров лёгкой промышленности — 37,2 млрд, обуви — 47,4 млрд, молочной продукции — в 57,4 млрд рублей.

«В 2023 году к системе «Честный знак» подключилось шесть новых групп товаров, в которых сейчас поэтапно для удобства отрасли вводится маркировка… Поэтому приумножение фискального эффекта от внедрения маркировки на десятки, а то и сотни миллионов рублей, по итогам 2023 года — реальная оценка», — прокомментировал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Ранее сообщалось, что в России разработали первый национальный стандарт на натуральную и органическую косметику. Эксперты Роскачества рассказали, каким критериям должна соответствовать так называемая зелёная косметическая продукция, маркированная как «эко», «органик» или «био».