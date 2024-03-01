Роскачество уточнило понятия натуральных и органических компонентов в косметике

В России разработан первый национальный стандарт на натуральную и органическую косметику. Эксперты Роскачества рассказали, каким критериям должна соответствовать так называемая зелёная косметическая продукция, маркированная как «эко», «органик» или «био».

За основу нацстандарта эксперты Роскачества взяли международный стандарт Cosmos, пишет «Парламентская газета».

Согласно ГОСТу, натуральными можно считать только те компоненты, которые получают из растений, животных, микроорганизмов или минералов либо выращивают без синтетических пестицидов, минеральных удобрений, искусственных пищевых добавок. Ещё таковыми можно считать компоненты, собранные в дикой природе.

По словам руководителя Роскачества Елены Саратцевой, стандарт содержит список натуральных ингредиентов. В него входят вода, минералы и компоненты минерального происхождения, растения (в том числе грибы и водоросли), продукты, производимые живыми животными (молоко, мёд, пчелиный воск), и другие.

Статус органического, в отличие от просто натурального, присваивается ингредиенту только после сертификации.

Ранее стало известно, что в России по итогам 2023 года нарастили выпуск питьевой воды. Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ «Честный знак» Юлия Кузьмина выразила мнение, что это во многом связано с введением обязательной маркировки для производителей бутилированной воды.