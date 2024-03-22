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В Приморье осудят преступную группу из 13 человек за диверсии на ж/д

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Второй Восточный окружной военный суд в Чите рассмотрит дело 13 членов преступной группы, которых обвиняют в диверсиях на железной дороге.

Об этом сообщается на сайте суда.

«Во 2-й Восточный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении 13 лиц, обвиняемых в диверсиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены преступной группы совершали диверсии на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры в Москве и Красноярском крае.

Ранее гражданка России в Белгородской области планировала диверсию по заданию украинских спецслужб на одном из объектов ж/д транспорта, её задержали с поличным.

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