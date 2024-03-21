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Школы Кировской области примут 16 тысяч первоклассников в новом учебном году

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В новом учебном году школы Кировской области планируют принять около 16 тыс. первоклассников, заявила зампред правительства региона Светлана Шумайлова.
Школы Кировской области примут 16 тысяч первоклассников в новом учебном году
  • РИА Новости

Об этом сообщает istochnik.online.

«Приём заявлений на обучение в первый класс начнётся 1 апреля и закончится 30 июня. В этот промежуток подают заявления родители детей, которые имеют право на внеочередной, первоочередной и преимущественный приём, а также родители детей, которые проживают на закреплённой за школой территории», — сказала Шумайлова.

По её словам, для детей, живущих не на закреплённой территории, заявления начнут принимать в июле.

Ранее НСН сообщала, что в дневник МЭШ добавили данные о планируемых контрольных работах.

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