Школы Кировской области примут 16 тысяч первоклассников в новом учебном году

В новом учебном году школы Кировской области планируют принять около 16 тыс. первоклассников, заявила зампред правительства региона Светлана Шумайлова.

Об этом сообщает istochnik.online.

«Приём заявлений на обучение в первый класс начнётся 1 апреля и закончится 30 июня. В этот промежуток подают заявления родители детей, которые имеют право на внеочередной, первоочередной и преимущественный приём, а также родители детей, которые проживают на закреплённой за школой территории», — сказала Шумайлова.

По её словам, для детей, живущих не на закреплённой территории, заявления начнут принимать в июле.

Ранее НСН сообщала, что в дневник МЭШ добавили данные о планируемых контрольных работах.