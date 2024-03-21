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Реабилитолог Агапова посоветовала не мыть голову над ванной

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Физический реабилитолог, тренер адаптивной физической культуры, тренер Международной федерации йоги София Агапова посоветовала не мыть голову над ванной, так как слишком длительный наклон может привести к напряжению шеи, спины и плеч.
Реабилитолог Агапова посоветовала не мыть голову над ванной
  • Gettyimages.ru

«Также есть заболевания, при которых подобная поза будет провокатором, приводящим к возникновению или усилению боли. Такое положение повышает внутриглазное давление, что опасно при глаукоме. При заболевании ЛОР-органов от подобного положения стоит воздержаться, чтобы не усиливать отёк», — сказала Агапова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Как считает эксперт, гипертоникам желательно вообще отказаться от такого способа мытья головы.

«Людям с анемией нужно аккуратно подниматься из наклона, потому что у них может закружиться голова и они потеряют ориентацию в пространстве», — добавила Агапова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

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