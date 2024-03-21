В Ставропольском крае направят 340 млн рублей на развитие туризма

В Ставропольском крае на развитие туризма направят 340 млн рублей в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на главу Минтуризма региона Андрея Толбатова.

«Он включает в себя событийные мероприятия — на них будет направлено порядка 40 млн рублей, создание некапитальных модульных объектов — для этого предусмотрено 130 млн рублей», — заявил Толбатов.

Он также отметил, что на развитие инфраструктуры направят 60 млн рублей, а на улучшение туристической привлекательности исторических и культурных объектов городов края — около 110 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области создадут ещё четыре туристических инфоцентра.