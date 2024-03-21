В Нижегородской области создадут ещё четыре туристических инфоцентра

В Нижегородской области откроют четыре туристических информационных центра на региональном участке скоростной трассы М-12 «Восток».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области.

ТИЦ появятся на территории многофункциональных зон сервиса около съездов к популярным туристическим точкам — Выксе, Арзамасу, сёлам Ичалки и Большое Болдино.

«Это позволит привлечь внимание тех, кто проезжает по трассе, к туристическому потенциалу Нижегородской области, представить наши народные художественные промыслы. Гости смогут получить подробную информацию о туристических направлениях и объектах показа, заказать экскурсии», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье подвели итоги конкурса профессионального мастерства в сфере туризма.