Черноморский флот проводит учения на входе в Севастопольскую бухту

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об учениях Черноморского флота на входе в Севастопольскую бухту.

«Громкие звуки в городе — это флот проводит тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия в акватории в районе Северного и Южного молов», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, манёвры будут проходить ориентировочно до 21:30.

Ранее российский Су-30 поднимался на перехват самолётов ВВС Британии над Чёрным морем.

Кроме того, сообщалось, что американский высотный разведчик Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk «работал вплотную к Сочи», изредка смещаясь под Севастополь.