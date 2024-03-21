Часть посёлка Тёткино Курской области обесточена после обстрелов со стороны ВСУ
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По его словам, часть посёлка обесточена. Старовойт отметил, что, как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановительным работам.
«Также повреждены крыши, окна и заборы восьми частных домов. Собственникам пострадавшего имущества окажем помощь», — написал губернатор в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось об обстреле украинскими войсками посёлка Краснооктябрьский Курской области, где также была повреждена ЛЭП.