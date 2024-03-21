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Часть посёлка Тёткино Курской области обесточена после обстрелов со стороны ВСУ

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Линии электропередачи в районе посёлка Тёткино Глушковского района Курской области получили повреждения при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
Часть посёлка Тёткино Курской области обесточена после обстрелов со стороны ВСУ
  • Gettyimages.ru

По его словам, часть посёлка обесточена. Старовойт отметил, что, как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановительным работам.

«Также повреждены крыши, окна и заборы восьми частных домов. Собственникам пострадавшего имущества окажем помощь», — написал губернатор в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось об обстреле украинскими войсками посёлка Краснооктябрьский Курской области, где также была повреждена ЛЭП.

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