ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский Курской области, повреждена ЛЭП
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По его словам, всего насчитали пять прилётов. В результате повреждения ЛЭП часть посёлка осталась без электричества.
«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — написал Старовойт в личном Telegram-канале.
Губернатор также сообщил, что весь день под обстрелами находится посёлок Тёткино. Старовойт добавил, что пострадавших и повреждений нет.
Ранее Старовойт проинформировал о временных перебоях с электроснабжением в городе Курске.