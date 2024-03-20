ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский Курской области, повреждена ЛЭП

Вооружённые силы Украины 20 марта обстреляли посёлок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, повредив линию электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

По его словам, всего насчитали пять прилётов. В результате повреждения ЛЭП часть посёлка осталась без электричества.

«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — написал Старовойт в личном Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что весь день под обстрелами находится посёлок Тёткино. Старовойт добавил, что пострадавших и повреждений нет.

Ранее Старовойт проинформировал о временных перебоях с электроснабжением в городе Курске.