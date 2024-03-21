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Педиатр Одинаева посоветовала не пускать детей на лёд водоёмов весной

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Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала об опасности выхода детей на лёд водоёмов в весеннее время.
Педиатр Одинаева посоветовала не пускать детей на лёд водоёмов весной
  • Gettyimages.ru

«Уделите внимание детям, расскажите об опасности выхода на непрочный лёд. Интересуйтесь, где ваш ребёнок проводит свободное время. Особенно недопустимы игры на льду», — цитирует эксперта телеканал «360».

Как отметила специалист, ровесники не смогут оказать помощь провалившемуся под лёд товарищу.

«Ребята в такой ситуации могут просто растеряться или не знать, как правильно помочь», — сказала Одинаева.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе администрации Ижевска предупредили об опасности выхода на лёд весной.

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