RT в Telegram
Подпишись

Суд признал законным штраф Noize MC за нарушение закона об иноагентах

Короткая ссылка
Мосгорсуд признал законность штрафа в 30 тыс. рублей, назначенного иноагенту Ивану Алексееву* (Noize MC) за нарушение закона об иноагентах.
Суд признал законным штраф Noize MC за нарушение закона об иноагентах
  • РИА Новости

Как пояснили РИА Новости в суде, штраф назначен за неуказание музыкантом своего статуса иноагента в постах в соцсети «ВКонтакте».

«Постановление Кузьминского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — заявил собеседник агентства.

Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей оперную певицу Марию Максакову** за нарушение закона об иноагентах.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.

** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 05.05.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить