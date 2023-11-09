RT в Telegram
Подпишись

Суд оштрафовал певицу Максакову на 30 тысяч рублей по закону об иноагентах

Короткая ссылка
Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей оперную певицу Марию Максакову* из-за нарушения закона об иноагентах.
Суд оштрафовал певицу Максакову на 30 тысяч рублей по закону об иноагентах
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

Отмечается, что поводом послужило отсутствие плашки иностранного агента в постах в социальных сетях певицы.

Ранее Кузьминский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей рэпера Noize MC (Ивана Алексеева**) из-за нарушения закона об иноагентах.

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 05.05.2023.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить