Суд оштрафовал певицу Максакову на 30 тысяч рублей по закону об иноагентах

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей оперную певицу Марию Максакову* из-за нарушения закона об иноагентах.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

Отмечается, что поводом послужило отсутствие плашки иностранного агента в постах в социальных сетях певицы.

Ранее Кузьминский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей рэпера Noize MC (Ивана Алексеева**) из-за нарушения закона об иноагентах.

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 05.05.2023.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.