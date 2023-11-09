Суд оштрафовал певицу Максакову на 30 тысяч рублей по закону об иноагентах
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.
Отмечается, что поводом послужило отсутствие плашки иностранного агента в постах в социальных сетях певицы.
Ранее Кузьминский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей рэпера Noize MC (Ивана Алексеева**) из-за нарушения закона об иноагентах.
* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 05.05.2023.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.