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В Курганской области проводят проверку по факту падения ребёнка в люк

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СУ СК России по Курганской области организовало проверку по факту падения ребёнка в открытый канализационный люк.
В Курганской области проводят проверку по факту падения ребёнка в люк
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 21 марта на улице Дзержинского.

«Ребёнку помогли выбраться из колодца очевидцы случившегося. По данному факту следственным отделом по Кургану регионального СУ СК организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будет установлена балансовая принадлежность колодца и дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за его содержание и эксплуатацию», — сказали в СК.

Прокуратура Курганской области также организовала проверку по данному происшествию.

Ранее сообщалось, что главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту травмирования женщины и ребёнка в результате падения снега с крыши дома в Самаре.

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