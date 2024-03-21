Бастрыкину доложат о деле с пострадавшими из-за упавшего с крыши снега в Самаре

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту травмирования женщины и ребёнка в результате падения снега с крыши дома в Самаре.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Колбасину А.И. доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Самарской области.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

ЧП произошло 19 марта на улице Победы в Промышленном районе города. От упавшего с крыши снега пострадали женщина и четырёхлетний ребёнок.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели женщины из-за падения наледи в Березниках Пермского края.