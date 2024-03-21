RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкину доложат о деле с пострадавшими из-за упавшего с крыши снега в Самаре

Короткая ссылка
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту травмирования женщины и ребёнка в результате падения снега с крыши дома в Самаре.
Бастрыкину доложат о деле с пострадавшими из-за упавшего с крыши снега в Самаре
  • © СК РФ

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Колбасину А.И. доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Самарской области.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

ЧП произошло 19 марта на улице Победы в Промышленном районе города. От упавшего с крыши снега пострадали женщина и четырёхлетний ребёнок.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели женщины из-за падения наледи в Березниках Пермского края.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить