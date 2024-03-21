Аналитик Мильчакова рассказала о выгоде инвестиций в золото
- РИА Новости
Приобретение инвестиционного золота в банке лучше, чем хранение средств на рублёвых вкладах, предположила эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметила специалист, цена на золото продолжит расти в 2024 году.
«А ещё лучше — положить деньги в такой банк на обезличенный металлический счёт, что эквивалентно полностью вложению в золото, но эффективно решает проблему хранения золотого слитка или золотой монеты», — заключила Мильчакова.
Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.