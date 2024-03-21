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Аналитик Мильчакова рассказала о выгоде инвестиций в золото

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала, почему инвестиции в золото могут быть выгодными.
Аналитик Мильчакова рассказала о выгоде инвестиций в золото
  • РИА Новости

Приобретение инвестиционного золота в банке лучше, чем хранение средств на рублёвых вкладах, предположила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, цена на золото продолжит расти в 2024 году.

«А ещё лучше — положить деньги в такой банк на обезличенный металлический счёт, что эквивалентно полностью вложению в золото, но эффективно решает проблему хранения золотого слитка или золотой монеты», — заключила Мильчакова.

Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.

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