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Юрист Зорин напомнил о правилах противопожарной безопасности на садовых участках

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Юрист кандидат юридических наук Александр Зорин рассказал о правилах противопожарной безопасности на садовых участках.
Юрист Зорин напомнил о правилах противопожарной безопасности на садовых участках
  • Gettyimages.ru

«По прежним правилам ставить мангал, сжигать мусор или траву необходимо было на расстоянии не менее 50 м до любой постройки, необязательно жилой, что практически невозможно для большинства владельцев загородных земельных участков», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В новой редакции правил это расстояние должно составлять не менее 15 м. Разжигать огонь нужно в яме, котловане или рве не менее 30 см в глубину и не менее метра диаметром.

«Разжигать мангал следует как минимум в пяти метрах от дома в центре двухметровой зоны без горючих материалов», — добавил Зорин.

Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев напомнил дачникам, что после длительного зимнего простоя загородный дом нуждается в обновлении.

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