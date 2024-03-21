В Ставропольском крае рассказали о подготовке к Кавказскому инвестфоруму

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о подготовке к первому Кавказскому инвестиционному форуму. Тема — «Большой Кавказ: от моря до моря».

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на Telegram-канал Владимирова.

«Планируем показать на форуме инвестиционные и туристские возможности Ставрополья. Также представим проекты развития инфраструктуры, АПК, логистического комплекса, банковской сферы, энергетики, подготовки кадров для современной экономики», — заявил губернатор.

По его словам, их выполнение с участием инвесторов поможет создать для жителей региона новые возможности для профессиональной реализации, а также улучшит качество жизни.

Ранее сообщалось, что первый Кавказский инвестиционный форум пройдёт в Минводах 28—30 мая.