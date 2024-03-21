В Ставропольском крае рассказали о подготовке к Кавказскому инвестфоруму
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на Telegram-канал Владимирова.
«Планируем показать на форуме инвестиционные и туристские возможности Ставрополья. Также представим проекты развития инфраструктуры, АПК, логистического комплекса, банковской сферы, энергетики, подготовки кадров для современной экономики», — заявил губернатор.
По его словам, их выполнение с участием инвесторов поможет создать для жителей региона новые возможности для профессиональной реализации, а также улучшит качество жизни.
Ранее сообщалось, что первый Кавказский инвестиционный форум пройдёт в Минводах 28—30 мая.