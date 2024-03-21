RT в Telegram
Подпишись

В Ставропольском крае рассказали о подготовке к Кавказскому инвестфоруму

Короткая ссылка
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о подготовке к первому Кавказскому инвестиционному форуму. Тема — «Большой Кавказ: от моря до моря».
В Ставропольском крае рассказали о подготовке к Кавказскому инвестфоруму
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на Telegram-канал Владимирова.

«Планируем показать на форуме инвестиционные и туристские возможности Ставрополья. Также представим проекты развития инфраструктуры, АПК, логистического комплекса, банковской сферы, энергетики, подготовки кадров для современной экономики», — заявил губернатор.

По его словам, их выполнение с участием инвесторов поможет создать для жителей региона новые возможности для профессиональной реализации, а также улучшит качество жизни.

Ранее сообщалось, что первый Кавказский инвестиционный форум пройдёт в Минводах 28—30 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить