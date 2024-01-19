Первый Кавказский инвестиционный форум пройдёт в Минводах 28—30 мая

Первый Кавказский инвестиционный форум пройдёт в Минеральных Водах с 28 по 30 мая 2024 года.

Основная тема мероприятия — «Большой Кавказ — от моря до моря», сообщает newstracker.ru со ссылкой на краевое Министерство экономического развития.

В 2023 году Кавказскую инвестиционную выставку в Минводах посетили порядка 3000 участников из 15 стран, после чего по решению президента России мероприятие получило статус ежегодного форума. В связи с новым статусом экспозиционную площадку увеличат вдвое в 2024 году.

Ранее в Приморском крае подвели итоги работы центра «Мой бизнес» в 2023 году, проведённой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».