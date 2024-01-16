В Приморье рассказали о мероприятиях для предпринимателей в 2023 году

В Приморском крае подвели итоги работы центра «Мой бизнес» в 2023 году, проведённой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Центр поддержки предпринимательства провёл ряд мероприятий как для самозанятых и предпринимателей, так и для физических лиц, информирует zr.media.

Так, в июле стартовал «Форум молодых предпринимателей Мой бизнес Приморья», в сентябре запустили программу «Мама-предприниматель». В октябре организовали форум для самозанятых «От хобби до бизнеса», а в декабре состоялся первый акселератор локальных товаропроизводителей.

Заключительным мероприятием стал специальный интенсив в формате деловых игр «Наставничество», прошедший в декабре.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского сообщал о выходе первого выпуска второго сезона подкаста о промышленности, инновациях и технологиях «Инжениум».