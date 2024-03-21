Специалист Ильина рассказала, как повысить эффективность онлайн-обучения
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«Прежде всего необходимо организовать свой тайм-менеджмент, оценить свои силы и определить конечную цель, к которой мы хотим прийти», — заявила Ильина в разговоре с изданием «Вести Подмосковья».
Она посоветовала разбивать глобальные части образовательного процесса на более мелкие задачи, а также сделать акцент на эффективной организации рабочего пространства. Это, по её словам, будет способствовать успешной учёбе на дому.
Также эффективность обучения повышается при вовлечённости в учебный процесс, добавила Ильина.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.