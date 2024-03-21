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Специалист Ильина рассказала, как повысить эффективность онлайн-обучения

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Руководитель направления «Высшего образования» онлайн-школы IT-профессий Skillfactory Анастасия Ильина выразила мнение, что современные технологии важны для построения эффективного образовательного процесса. При этом студентам, обучающимся онлайн, она посоветовала чётко планировать учебное время.
Специалист Ильина рассказала, как повысить эффективность онлайн-обучения
  • Gettyimages.ru

«Прежде всего необходимо организовать свой тайм-менеджмент, оценить свои силы и определить конечную цель, к которой мы хотим прийти», — заявила Ильина в разговоре с изданием «Вести Подмосковья».

Она посоветовала разбивать глобальные части образовательного процесса на более мелкие задачи, а также сделать акцент на эффективной организации рабочего пространства. Это, по её словам, будет способствовать успешной учёбе на дому.

Также эффективность обучения повышается при вовлечённости в учебный процесс, добавила Ильина.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.

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