Губернатор Русских проверил ход ремонтных работ в Ульяновской детской больнице

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проинспектировал ход ремонтных работ в Ульяновской детской областной больнице.

Об этом информирует mosaica.ru.

Специалисты модернизируют приёмное и хирургическое отделения, где впервые за 30 лет обновляют кабинеты, палаты и операционные, а затем оснастят их современным медоборудованием. На эти цели было выделено свыше 93 млн рублей.

Капремонт в приёмном отделении планируют завершить в мае 2024 года, в хирургическом — летом.

Ранее НСН со ссылкой на слова главы Департамента строительства Рафика Загрутдинова сообщала, что строители подготовили демонстрационную площадку, на которой представили несколько вариантов оформления палат для нового корпуса Детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках.