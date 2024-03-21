Около 700 жителей Зеленограда получили новые квартиры по программе реновации
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«Всего в ЗелАО в программу вошли 34 дома, из которых в новое современное жильё переедут порядка 7,1 тыс. человек. Введено в эксплуатацию уже шесть новостроек площадью больше 58 тыс. кв. м. Ещё две строятся», — сказал мэр.
Как отметил Собянин, в Зеленограде также строят объекты социальной инфраструктуры. Например, в настоящее время возводится детская поликлиника в районе Крюково.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка.