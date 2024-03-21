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Медведев: нужно работать быстрее, чтобы инвестпланы в ВПК претворились в жизнь

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Чтобы инвестпланы в ВПК претворились в жизнь, нужно работать быстрее, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: нужно работать быстрее, чтобы инвестпланы в ВПК претворились в жизнь
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Важно, чтобы те инвестиционные планы, которые есть, претворились в жизнь. Есть и свои проблемы. Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее», — сказал Медведев в ходе заседания рабочей группы ВПК в Тамбовской области.

Ранее стало известно, что в России начали массово производить авиабомбы ФАБ-3000.

Американский телеканал CNN сообщал, что применение российской армией авиабомб ФАБ-1500 приводит к огромным потерям в рядах украинских войск.

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