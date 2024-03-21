Медведев: нужно работать быстрее, чтобы инвестпланы в ВПК претворились в жизнь
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Важно, чтобы те инвестиционные планы, которые есть, претворились в жизнь. Есть и свои проблемы. Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее», — сказал Медведев в ходе заседания рабочей группы ВПК в Тамбовской области.
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