Рейсовый автобус попал под обстрел украинской армии в Херсонской области

Рейсовый автобус, в котором находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров, попал под обстрел украинской армии в городе Каховка Херсонской области.

Об этом в своём Telegram-канале проинформировал глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

«В Каховке только что под артобстрел попал рейсовый автобус. ЧП произошло прямо у остановки «Райбольница», — заявил Алексеенко.

78-летний мужчина пострадал в результате взрыва снаряда. Его госпитализировали.

Ранее стало известно, что преподаватель Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова Инна Лагутина, впавшая в кому из-за ракетного обстрела города со стороны ВСУ 15 марта, скончалась.