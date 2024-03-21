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Рейсовый автобус попал под обстрел украинской армии в Херсонской области

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Рейсовый автобус, в котором находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров, попал под обстрел украинской армии в городе Каховка Херсонской области.
Рейсовый автобус попал под обстрел украинской армии в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале проинформировал глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

«В Каховке только что под артобстрел попал рейсовый автобус. ЧП произошло прямо у остановки «Райбольница», — заявил Алексеенко.

78-летний мужчина пострадал в результате взрыва снаряда. Его госпитализировали.

Ранее стало известно, что преподаватель Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова Инна Лагутина, впавшая в кому из-за ракетного обстрела города со стороны ВСУ 15 марта, скончалась.

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