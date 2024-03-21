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Скончалась преподаватель белгородского вуза, впавшая в кому из-за обстрела города

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Преподаватель Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова Инна Лагутина, впавшая в кому из-за ракетного обстрела города со стороны ВСУ 15 марта, скончалась.
Скончалась преподаватель белгородского вуза, впавшая в кому из-за обстрела города
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза.

По словам близких покойной, 15 марта после очередного удара от взрывной волны разлетелись стёкла на балконе квартиры Лагутиной.

«Инна испугалась за жизнь своих детей. Её хватил удар, и она впала в кому», — заявили в вузе.

Она умерла, не приходя в сознание. Ей был 41 год. 

Ранее сообщалось, что сотрудница БелГУ Любовь Губкина погибла 15 февраля в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду.

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