Скончалась преподаватель белгородского вуза, впавшая в кому из-за обстрела города
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза.
По словам близких покойной, 15 марта после очередного удара от взрывной волны разлетелись стёкла на балконе квартиры Лагутиной.
«Инна испугалась за жизнь своих детей. Её хватил удар, и она впала в кому», — заявили в вузе.
Она умерла, не приходя в сознание. Ей был 41 год.
Ранее сообщалось, что сотрудница БелГУ Любовь Губкина погибла 15 февраля в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду.