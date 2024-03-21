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Специалист Рыжов рассказал о подготовке самоката к весне

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Эксперт по самокатам Владимир Рыжов дал рекомендации по подготовке самоката к весенне-летнему сезону.
Специалист Рыжов рассказал о подготовке самоката к весне
  • Gettyimages.ru

«Если достали самокат и видим, что колёса у него не вращаются, значит, первое, что нужно сделать, это поменять подшипники. Можно обратиться в специализированный магазин, можно это сделать самостоятельно», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил специалист, достаточно одного — двух ключей, чтобы всё обслужить.

Если вышли из строя подшипники в рулевой колонке, то лучше обратиться в мастерскую.

Аккумулятор стоит поменять, если несколько циклов зарядки не помогли ему восстановить ёмкость и уровень заряда.

«Проблемы могут возникнуть, если во время хранения самокат оставили мокрым, грязным. То есть его изначально перед хранением никак не подготовили. Как бы это странно ни звучало, нужно готовить к хранению, а не обслуживать после хранения», — заключил эксперт.

Ранее заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России кандидат медицинских наук, доцент Александр Ахпашев напомнил о важности экипировки для катания на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

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